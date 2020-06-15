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الكهرباء: التأكيد على مراجعة الفواتير قبل إصدارها للمواطنين

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:53 م
الكهرباء: التأكيد على مراجعة الفواتير قبل إصدارها للمواطنين الدكتور محمد شاكر يتابع عمله من مقر الوزارة اليوم
كتبت رحمة رمضان

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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر بحالة صحية جيدة ولم يصاب بفيروس كورونا المستجد، كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى بأنه أصيب بكورونا، كاشفاً أن الوزير يباشر عمله منذ الساعة الـ8 صباحا مثلما اعتاد يومياً.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه عقد عدة اجتماعات داخلية مع عدد من قيادات الوزارة اليوم لمتابعة انتظام العمل ، لافتاً ‘إلى أنه أكد على ضرورة متابعة إصدار أول فاتورة بالأسعار الجديدة بعد مراجعتها بدقة قبل وصولها للمواطن.

وأشار حمزة إلى أن الدكتور محمد شاكر استعرض مع المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أعمال تطوير الشبكة بمحافظات الصعيد و من بينها محافظة بنى سويف فى إضار خطة الوزارة لتحسين مستوى الخدمة بمحافظات الصعيد.

وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدكتور محمد شاكر التقى باثنين من رؤساء شركات توزيع الكهرباء لمتابعة نسب التحصيل بالشركات ومناقشة خطة رفع معدلات التحصيل فى ظل أزمة كورونا التى تمر بها البلاد.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزير سيتابع بنفسه معدلات التحصيل خلال الأيام القادمة ومحاسبة جميع المتسببين فى تراجع معدلات التحصيل بالشركات، مشيراً إلى تحصيل قواتير الاستهلاك هى المورد المالى الوحيد لشركات توزيع الكهرباء.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نفى أن هناك بعض الشائعات التى ترددت خلال الساعات القليلة الماضية بأنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، موكدا أنه لا صحة تماما لهذه الاشاعات و هو بصحة جيدة حاليا .

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع عمله اليوم من داخل مكتبه بديوان عام الوزارة منذ الساعة الـ8 صباحا، لافتا إلى أنه لم يتغيب عن الوزارة يوما واحدا منذ أزمة كورونا التى تعانى منها البلاد.

وناشد شاكر، الجميع بضرورة تحرى الدقة قبل نشر أى معلومات بشكل عام وعن كورونا بشكل خاص لعدم إثارة البلبلة بين المواطنين.


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