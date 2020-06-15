اليوم السابع
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القومى لبحوث المياه يجرى قياسات للتأكد من كفاءة محطات رفع المياه بالفيوم

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:40 ص
القومى لبحوث المياه يجرى قياسات للتأكد من كفاءة محطات رفع المياه بالفيوم قياسات للتأكد من كفاءة احدى محطات رفع المياه بالفيوم
كتبت أسماء نصار

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 استقبلت رابطة مستخدمى المياه على بحر أولاد محمد بالفيوم وفدا من المركز القومى لبحوث المياه، بحضور المهندس ايمن فتحى مدير إدارة التوجيه المائى بالفيوم لعمل القياسات اللازمة للتأكد من كفاءة المحطة التى تم تنفيذها بتمويل من السفارة الايطالية تحت اشراف المركز كطلب الرابطة لحل مشاكل النهايات بترعة أولاد محمد .

أكد الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى أنه تم اعلان حالة الطوارئ بين أجهزة وقطاعات الوزارة طوال موسم الزراعات الصيفية، وزيادة المنصرف من المياه خلف السد العالي تدريجيا لتوفير الاحتياجات المائيه المتزايدة للبلاد لمختلف الاغراض التنمويه، مع البدء في تنفيذ برامج توزيع وإدارة المياه لكافة المناطق والترع بالجمهورية لضمان وصولها بالكمية المناسبة وفى التوقيت المناسب دون هدر أو عجز، وهو ما يسهم فى تحسين حالة الرى بمناطق الجمهورية وانخفاض أعداد الشكاوى.

وأضاف عبد العظيم انه تم تكليف  رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات بالوزارة بالمتابعة المستمرة لإدارة المياة والمرور بشكل مستمر على شبكة الترع والمصارف وتطهيرها وازالة الحشائش المائية، وكذلك متابعة حالة الجسور والمعدات ومحطات الطلمبات والتأكد من جاهزيتها، مع الاخذ في الاعتبار الاجراءات الاحترازيه الخاصة بمواجهه فيروس كورونا والاجراءات التي تم اتخاذها  للحفاظ على مواردنا المائية من الهدر والاستخدامات الجائرة الغير مخصصة ضمن خطط الوزارة للحفاظ عليها، مشيراً إلى أن الاستعدادات التى قامت بها الوزارة على مستوى مناطق الدلتا من خلال تأهيل محطات الرفع وتطهير شبكات الترع والمصارف وتأهيل وتطوير مراكز الطوارئ ساهمت فى استيعاب كميات الأمطار الموسم الحالى والاستفادة من النوات التى حدثت خلال هذا العام.

 



 

قياسات للتأكد من كفاءة احدى محطات رفع المياه بالفيوم (1)
قياسات للتأكد من كفاءة احدى محطات رفع المياه بالفيوم (1)

 

قياسات للتأكد من كفاءة احدى محطات رفع المياه بالفيوم (2)
قياسات للتأكد من كفاءة احدى محطات رفع المياه بالفيوم (2)

 

 

قياسات للتأكد من كفاءة احدى محطات رفع المياه بالفيوم (3)
قياسات للتأكد من كفاءة احدى محطات رفع المياه بالفيوم (3)

 


 


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