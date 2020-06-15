القوات العراقية تفجر وكرا تابعا لداعش بمحافظة ديالى

وكالات

نجحت عمليات ديالى فى تفجير أحد الأوكار التابعة لعصابات تنظيم داعش الإرهابى، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الاثنين.

كان 12 شخصا بينهم عناصر أمن قتلوا فى هجوم إرهابي بقضاء خانقين بمحافظة ديالى، أمس الأحد.