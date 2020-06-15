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القوات العراقية تفجر وكرا تابعا لداعش بمحافظة ديالى

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:28 م
القوات العراقية تفجر وكرا تابعا لداعش بمحافظة ديالى القوات العراقية
وكالات

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نجحت عمليات ديالى فى تفجير أحد الأوكار التابعة لعصابات تنظيم داعش الإرهابى، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الاثنين.

كان 12 شخصا بينهم عناصر أمن قتلوا فى هجوم إرهابي بقضاء خانقين بمحافظة ديالى، أمس الأحد.


العراق

القوات العراقية

ديالى

داعش

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