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القابضة المعدنية: توقيع مذكرتى تفاهم لتصنيع 30 ألف سيارة وأتوبيس بمصر

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:06 م
القابضة المعدنية: توقيع مذكرتى تفاهم لتصنيع 30 ألف سيارة وأتوبيس بمصر الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية
كتب عبد الحليم سالم

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كشف الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة عالمية سيتم الإفصاح عنها لاحقا، لتصنيع سيارات تقليدية بشركة النصر للسيارات الفترة المقبلة، بجانب خطة تصنيع سيارات الكهرباء مع شركة صينية بنفس الشركة الفترة المقبلة أيضا من خلال توقيع  مذكرة  تفاهم ثانية معها برعاية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الفترة المقبلة.

أضاف مدحت نافع لـ "اليوم السابع" أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع الشركة العالمية، تتضمن تصنيع نحو 30 ألف سيارة تقليدية سنوية فى غضون 3 سنوات، باستثمارات مشتركة بينها، وبين الشركة القابضة  للصناعات المعدنية، لافتالا إلى أن مذكرة التفاهم بمثابة العقد حيث تم الاتفاق على كافة النواحى المالية تمهيدا لنزول الفرق الفنية على الارض للتنفيذ.

وكشف مدحت نافع إنه فيما يتعلق بتصنيع السيارات، تقوم الشركة الهندسية للسيارات التابعة لنا، بعمل تصميم خاص لأتوبيس مصرى 100% سيتم تسجيله دوليا وسيكون الأول من نوعه ؛ بحيث يتم تصنعيه بأشكال مختلفة فى الشركة الهندسية ، بجانب تصنيع مينى باص وبعض الأنواع الأخرى، لافتا انه سيتم الكشف عن التصميم الفترة المقبلة ،وهو اتوبيس سيكون تقليديا وسيتم  تسجيل براءة حقوق ملكية كاملة بمواصفات عالمية .

وطالب الدكتور مدحت نافع بسرعة إصدار استراتيجية تصنيع السيارات وما الذي سيتم تقديمه من حوافز للمستثمرين سواء المحليين أو العالميين  فى هذا المجال ،بما يساعدنا فى التحرك سريعا نحو تصنيع السيارات والاتوبيسات والاتفاق مع الشركات العالمية التى تنتظر تلك الاستراتيجية.


القابضة المعدنية

قطاع الاعمال العام

تصنيع السيارات

مدحت نافع

هشام توفيق

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