اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 12:47 م
خالد صلاح
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الفلبين تسجل 10 وفيات و490 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:52 ص
الفلبين تسجل 10 وفيات و490 إصابة جديدة بكورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين تسجيل عشر وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد و490 حالة إصابة أخرى.

وقالت الوزارة في بيان إن مجموع الوفيات في البلاد ارتفع ليصل إلى 1098 وفاة، في حين بلغ إجمالي الإصابات 26420 إصابة.

وينتظر أن يقرر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي في وقت لاحق اليوم الاثنين إذا ما كان سيجري تخفيف إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا أو تمديدها.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في الفلبين أمس الأحد، تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 وفاة ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 25930 والوفيات إلى 1088.

 

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