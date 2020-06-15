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الفتوى: جواز تطبيق تسعيرة خدمات شركة (e-finance) لهيئة التأمين الاجتماعى

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:02 م
الفتوى: جواز تطبيق تسعيرة خدمات شركة (e-finance) لهيئة التأمين الاجتماعى مجلس الدولة
كتب ــ أحمد عبد الهادى

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انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى جواز تطبيق تسعيرة الخدمات التى تقدمها شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومن بينها الخدمات المقدمة للمعاشات وفقًا للتسعيرة التى تم تحديدها بمعرفة وزارة المالية.

استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع استنّ أصلًا من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية سواء بسواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله، إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية.
 
أكملت: يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه، وإذا كانت عبارات العقد صريحة واضحة لا تحتمل تأويلًا، فلا يجوز الانحراف بتفسيرها، والنأى بها عن مدلولها الظاهر، إذ يجب اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة لأطرافه، وذلك رعايـة لمبدأ سلطـان الإرادة، وتحقيقًا لاستقرار المعاملات، فإن حادَ أحد أطراف العقد عن هذه السبيل كان مسئولًا عن إخلاله بالتزامه العقدي.
 
أوضحت: العقد الإدارى شأنه شأن العقد المدنى لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء، أو تعديل، التزامات تعاقدية تقوم على التراضى بين طرفين أحدهما هو الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين، فما تلاقت إرادتاهما عليه يقوم مقام القانون بالنسبة إلى طرفيه.
 
اختتمت: لما كانت أحكام العقد المبرم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية (إى فاينانس) شركة مساهمة مصرية لإصدار وإدارة بطاقة المعاشات البلاستيكية لعدد مليون ونصف بطاقة لمستحقى المعاشات من خلال الطرف الثانى بتاريخ 10/5/2009، والذى مدته ثلاث سنوات، ويجدد لمدة واحدة تلقائيًّا ما لم يطلب أحد الطرفين عدم التجديد؛ تقضى بالتزام الشركة المشار إليها بتقديم الخدمة المتفق عليها مقابل الأسعار الواردة بالملحق رقم (1) سالف البيان طوال مدة سريان العقد أو بعد تجديده مرة واحدة تلقائيًّا، إذ تظل الأسعار ثابتة طوال مدة الست السنوات.
 
فإذا تم تجديده لمدة ثالثة أو لمدد أخرى، فإن بنود العقد جميعها بما فيها بند أسعار تقديم الخدمة محل العقد قابلة للتعديل والتغيير باتفاق الطرفين، وعليه فإنه يجوز تطبيق تسعيرة الخدمات التى تقدمها شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومن بينها الخدمات المقدمة للمعاشات وفقًا للتسعيرة التى تم تحديدها بمعرفة وزارة المالية.

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