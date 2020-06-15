وأضاف البيان، أن: "الطائرات التركية عاودت الاقتراب من الحدود العراقية حتى ساعة متاخرة من ليلة أمس و هذا التصرف الاستفزازي لاينسجم مع التزامات حسن الجوار، وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية".

وشدد البيان على أنه يجب إيقاف هذه الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين، داعيا إلى عدم تكرارها، مؤكدا في الوقت ذاته أن العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت -في وقت سابق- إطلاق عملية "المخلب-النسر" العسكرية شمال العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، والتى استهدفت محيط مخيم للاجئين.