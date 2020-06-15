اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 10:06 م
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العراق تعلن وفاة مسؤول التصريحات الأمنية بوزارة التجارة بسبب بكورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:19 م
العراق تعلن وفاة مسؤول التصريحات الأمنية بوزارة التجارة بسبب بكورونا وزير التجارة العراقى، علاء الجبورى
وكالات

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نعى وزير التجارة العراقى، علاء الجبورى، اليوم الاثنين، مسؤولا فى الوزارة توفى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وجاء في نص بيان برقية الوزير الجبوري الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) : "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل المغفور له مسؤول التصريحات الأمنية في الوزارة ماجد محمد الموسوي جراء إصابته بفيروس كورونا".
وأضاف أن "المغفور له كان موظفا حريصا ملتزما بثوابت الوظيفة العامة ومن الموظفين المجدين الذين ثابروا بعملهم".
وتابع الوزير: "نسأل العلي القدير ان يلهم ذويه الصبر والسلوان، ويتغمد الفقيد بواسع رحمته، إنه سميع مجيب".
 

العراق

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى العراق

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