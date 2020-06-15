العثور على جثة شاب أسود معلقة على شجرة فى ساحة عامة بولاية كاليفورنيا

كتب وكالات

تم العثور على جثمان شاب يدعى روبرت ل. فولر، شاب أسود يبلغ من العمر 24 عامًا، معلقًا من شجرة فى مقاطعة لوس أنجلوس الشمالية .

و بحسب سى إن إن بالعربى، قالت إدارة عمدة مقاطعة لوس أنجلوس فى بيان إن أفراد إدارة الإطفاء الذين استجابوا للنداء وصلوا إلى مكان الحادث ووجدوه قد مات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه الولايات المتحدة مظاهرات وأعمال عنيف على خلفية عنصرية الشرطة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود من منيابوليس توفى فى 25 مايو، بعد أن جثم ضابط شرطة أبيض على رقبته، البلاد، وكذلك اطلاق الرصاص على رجل أسود فى مدينة أتلانتا وأدى إلى وفاته .

وبالإضافة إلى المظاهرات الضخمة والاشتباكات العنيفة مع الشرطة فى أكبر المدن، اندلعت مئات المظاهرات العفوية فى المدن الصغيرة والمناطق الريفية فى جميع أنحاء البلاد فى الأيام الأخيرة.