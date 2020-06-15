الطبيب البطل محمد سامى: "أرى ابنى يحيى ببصيرتى لا ببصرى".. فيديو

كفر الشيخ – محمد سليمان

نشر الطبيب البطل محمود سامي، الذي فقد بصره بمستشفى العزل ببلطيم، فيديو وهو يداعب طفله يحيى، الذي لم يره منذ ولادته إلا مرة واحدة بعد انتظار 11 عاما من زواجه، ودلل الطبيب على كلامه عندما قال " أراه ببصيرتي لا ببصري"، وأضاف: أشعر بالتعب كثيراً بسبب الألم التي تفارق جسدي وتجعلني لا أنام أكثر من ساعتين في اليوم ، ولا أتحمل الجلوس ، فلابد من الوقوف والسير لخطوات معدودة.

وأضاف الطبيب البطل، لـ"اليوم السابع" ما يخفف عني تلك الآلام نجلي يحي، أداعبه وأقول دائما إنه يحي الهلالي، الذي ولد في ظروف صعبة وهكذا يولد الأبطال.

يذكر أن الطبيب محمود سامي، أخصائي أمراض الباطنة والحميات، انضم للأطقم الطبية بمستشفى عزل مصابي كورونا في بلطيم،وكان من المفترض أن يقضي 14 يوماً مثل بقية الأطقم الطبية ولكن في منتصف الاسبوع الأول ونظراً للإجهاد الشديد أثناء تأدية عمله تسبب في رفع ضغطه وحاول الأطباء إسعافه، ولكنه فقد وعيه وعندما أفاق وجد نفسه ضريراً.