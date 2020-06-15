الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا 36 منها فى بكين

شنغهاى (رويترز)

قالت لجنة الصحة الوطنية فى الصين اليوم الاثنين، إنها سجلت 49 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على مدار أربع وعشرين ساعة مقابل 57 فى اليوم السابق.

وذكرت اللجنة فى بيان أن 39 من الحالات الجديدة المؤكدة التقطت العدوى داخل البلاد، ورصدت 36 حالة فى العاصمة بكين وهو نفس العدد المعلن بالمدينة أمس الأحد وأكبر حصيلة يومية بالعاصمة منذ شروع السلطات فى نشر البيانات الخاصة بالفيروس.

وقالت اللجنة إنها سجلت 10 حالات إصابة جديدة وافدة من الخارج مقابل 19 حالة فى اليوم السابق مضيفة أنها رصدت أيضا 18 حالة بدون أعراض مقابل تسع حالات فى اليوم السابق.

ووصل العدد الإجمالى للإصابات بفيروس كورونا فى الصين إلى 83181 بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634، ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.