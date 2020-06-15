اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 01:19 م
خالد صلاح
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الصحة المغربية تسجل 45 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ 8838 حالة

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:09 م
الصحة المغربية تسجل 45 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ 8838 حالة فريق طبى لمكافحة كورونا
الرباط (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، رصد 45 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 8838 حالة، وذكرت الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تم استبعاد إصابتها بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، بلغ 422750 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب، وأنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليستقر إجمالي الوفيات عند 212 حالة، كما تم تسجيل 14 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7779 حالة.

وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت أمس الاحد،  تسجيل 101 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بالبلاد إلى 8 آلاف و793 حالة .

وأوضحت الصحة المغربية، في بيان أمس الأحد، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية وإجراء التحاليل المختبرية، بلغ 413 ألفا و727 حالة منذ بداية انتشار الفيروس التاجي في المغرب .
وأضافت الصحة في بيانها، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 212 حالة، كما تم تسجيل 69 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 7 آلاف و765 حالة.


المغرب

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فيروس كورونا

الصحه المغربيه

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