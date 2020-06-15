اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 02:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة السعودية: لدينا 2000 حالة حرجة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:00 ص
الصحة السعودية: لدينا 2000 حالة حرجة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالى، أنهم يواصلون رصد ارتفاع الحالات الحرجة فى مختلف مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لأعدادها والقدرة الاستيعابية للتعامل معها وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها، بحسب صحيفة "سبق" السعودية .

 

أوضح "العبدالعالي" أن الازدياد فى الحالات الحرجة، خلفه أعداد ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية، ولم تزد أعدادهم إلا لوجود انتشار للعدوى بشكل نشط فى أفراد المجتمع، ويُربط بعدة عوامل، أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة.

 

وقال فى المؤتمر الصحفى للحديث عن مستجدات كورونا أمس: " نلاحظ أن هنالك ارتفاعًا فى أعداد الحالات الحرجة من منتصف شهر مايو الماضى تقريبًا إلى أن نقترب الآن من منتصف شهر يونيو الحالى ، إذ نقترب الآن من 2000 حالة حرجة لم نصل إليها لكن نقترب منها.

 

وأضاف "نلاحظ أن الازدياد فى أعداد الحالات الحرجة خلفه أعداد ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية وأعداد من المصابين لم يتم تزايد أعدادهم إلا لوجود انتشار للعدوى بشكل نشط فى أفراد المجتمع، وهذا دائمًا يربط بعدة عوامل ولكن أهمها وأبرزها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر الكافى بتطبيق السلوكيات الصحيةً ومن أهمها التباعد الاجتماعي.

 

ولفت إلى أن 90 % من الحالات الحرجة مسجلة فى الرياض ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، ومحافظة جدة.

 

‏ وكشفت وزارة الصحة، أمس الأحد 14 يونيو 2020، أن عدد الحالات النشطة 41849 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1855 حالة، مشيرة إلى تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالى 127541 حالة.

 

وأكدت الوزارة تسجيل 2172 حالة تعافٍ ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 84720 حالة كما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة "رحمهم الله" ليرتفع إجمالى الوفيات بالمملكة إلى 972 حالة.

 

وفيما يخص الفحوص المخبرية فى المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (19377) فحصًا جديدًا ليصل إجمالى عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1106398) فحصًا.

 

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة

التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة

المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة