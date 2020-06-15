الشرطة تبحث عن شخص نسى حقيبة بها سبائك ذهب فى قطار بسويسرا

ريهام عبد الله

اعتاد أشخاص على نسيان متعلقات تخصهم فى المواصلات وغيرها، إلا أن هناك أشخاص يتركون أشياء قيمة جدا، من الصعب فهم كيف نسوا أن يأخذوها معهم.

السلطات السويسرية، تبحث عن شخص نسى حقيبته فى عربة قطار، سبائك الذهب، يصل وزنها لـ3 كيلو جرام، وتبلغ قيمتها 152 ألف جنيه إسترلينى، وفقا لموقع سبوتنيك.

المسافر المجهول نسي الحقيبة المليئة بسبائك الذهب فى إحدى عربات القطار على الخط الرابط بين كانتوني، سانت جالن ولوتسيرن.

الشرطة عثرت على سبائك الذهب أكتوبر عام 2019، وبعد أن فشلت فى التوصل لصاحب الحقيبة، وعجزت على العثور عليه، نشرت إعلانا للبحث عن صاحب الذهب.

الشرطة السويسرية، لم تكشف عن طريقتها للتأكد من صاحب الحقيبة، والطريقة التي سيتم بها التعرف على صاحب الحقيبة، في الوقت الذي لا يزال أمام صاحب الحقيبة 5 سنوات للمطالبة بإرجاعها بحسب القانون السويسري.