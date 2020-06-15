السيطرة على حريق فى أشجار النخيل بقرية حاجر المساوية جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر فى السيطرة على حريق أسفر عن تفحم 25 نخلة، ملك مواطن بقرية حاجر المساوية التابعة لمجلس قروى النمسا، وذلك دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى مركز مدينة إسنا إخطاراً من جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بإسنا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل كرم نخل وحوش المواطن "أحمد.ح.ا" بحاجر المساوية التابعة لمجلس قروى النمسا، وكلف على الفور رئيس مدينة إسنا بإنتقال الأجهزة التنفيذية وسيارتى إطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الوضع.

وتبين أن الحريق أسفر عن إتلاف حوالى 25 نخلة مثمرة وحوش به مخلفات دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتبين أنه لا توجد خسائر ولا إصابات فى الأرواح، وتم إخماد الحريق عن طريق رجال الحماية المدنية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وكان رجال الحماية المدينة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، نجحوا أمس الأحد، فى السيطرة على حريق أتى على محتويات منزل مواطن وأتلفها بالكامل، وذلك نتيجة ماس كهربائى بالمنزل، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، حيث كانت البداية بتلقى مدينة إسنا، إخطاراً من جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بإسنا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى نجع الشيخ فضيل داخل منزل المواطن "حاتم.ح.س"، ما أسفر عن إتلاف غرفة نوم كاملة بمحتوياتها وثلاجة وبوتاجاز وإنهيار السقف والشبابيك والأبواب وبعض أشياء المنزل منها "عفش عروسة"، وذلك دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية وسيارتى إطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الوضع، والتى نجحت فى السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وذلك دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.