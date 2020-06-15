السيسى يتصدر تويتر بعد توقفه بسيارته للاطمئنان على شاب مصاب تعرض لحادث

كتب هيثم سلامة

تصدر هاشتاج "السيسى"، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر"، عقب موقفه الإنساني حيث توقف الرئيس بسيارته للاطمئنان على صحة شاب مصاب.



السيسى

ووصفت التغريدات عبر الهاشتاج موقف الرئيس السيسى بالمشهد الإنسانى، حيث كتب أحمد:"السيسي بيلف فى الشوارع من غير تشريفة.. كده المحليات والمحافظين يشوفوا شغلهم صح"، ويرى آخر :" الرئيس الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوقف بسيارته للاطمئنان على شابين تعرضا لحادث".





وكتب إسلام: "لما تعمل حادثة بالموتوسيكل وتلاقى الرئيس السيسي هو اللى جاى ينقذك ويقولك مش لابس خوذة ليه شوفوا الرئيس السيسى من ساعتين يتجول فى شارع رمسيس بسيارته وسط الناس ويتوقف لمساعدة شاب وصديقه وقعوا من على الموتوسيكل".

يشار إلى أنه تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الإثنين، عددًا من المشروعات الجارى تنفيذها فى عدة مناطق وتصادف خلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعرض مواطن لحادث سير، الأمر الذي جعل الرئيس يتوقف بسيارته للاطمئنان على صحة المواطن الشاب.

وقال الرئيس السيسي للشاب، وفقاً للفيديو المرفق:" انت كويس؟"..ليرد الشاب: "تمام الحمد لله".. فقال له الرئيس: "ليه مش لابس خوذة؟.. المهم انت كويس وخلي بالكم من نفسكم" ورد الشاب على الرئيس السيسي:"الله يباركلك يا ريس".

واعتاد الرئيس السيسى على التجول وتفقد المشروعات وأحوال المواطنين بشكل مفاجئ دون موكبه الرسمي، حيث زار مؤخراً مشروع الاسمرات 3 بالمقطم، واطمأن على أحوال المواطنين فى ظل جائحة كورونا.



