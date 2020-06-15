السياحة: طوابق مخصصة بالفنادق لعزل أى سائح تظهر عليه أعراض كورونا

كتب - أحمد صلاح العزب

قالت الدكتورة سهى بهجت مستشار وزير السياحة والآثار، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، إن الاستعدادات تسير على أكمل وجه لعودة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة، مؤكدة أنه سيكون هناك عدة اشتراطات لعودة السياحة، من أهمها ألا تزيد النسبة الاستعابية عن 50%، بالإضافة إلى أن التطهير والتعقيم سيتم منذ وصول السياح إلى الفندق وفى حالة ظهور أى حالة إصابة فسيتم عزلها فى طوابق معينة بالفنادق.



من جانب آخر، قالت الدكتورة سهى بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة إن فكرة إعاده فتح الفنادق لاقت نجاحا كبيرا فى الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك أى إصابات للنزلاء أو العاملين فى تلك الفنادق.

وأضافت: سيزداد عدد الإشغالات فى الفنادق الفترة المقبلة إلى 50% مع الالتزام الكامل بإجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية المقررة من وزاره الصحة.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة السياحة والآثار المصرية، أن شروط السلامة الصحية التى وضعتها للفنادق ستمكن السائح من الاستمتاع بوقته وبالمسافة التى تطمئنه، مع الهدوء والاسترخاء والمرح على شواطئ مصر الخلابة.