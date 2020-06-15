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السودان: البعثة الأممية الجديدة سوف تنتشر مطلع يناير المقبل

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:04 م
السودان: البعثة الأممية الجديدة سوف تنتشر مطلع يناير المقبل عمر قمر الدين
وكالات

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قال وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، إن البعثة الجديدة (يونيتامس) ستنشر في السودان في مطلع يناير المقبل، بعد انسحاب بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة "اليوناميد".
 
وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن قمر الدين، أكد أن الأمم المتحدة، سترسل فريقًا إلى السودان، قبل الـ 31 ديسمبر القادم، لإجراء مشاورات مع الحكومة لانتشار البعثة الجديدة وشروطه، وبحث أماكن تستقر فيها، والطرق اللوجستية لعملها.

ونفى قمر الدين في حوار بقناة السودان أن يكون للبعثة الجديدة، قوات عسكرية، مؤكداً على أنها فوضت بموجب الفصل السادس، من ميثاق الأمم المتحدة .

وأضاف أن "السودان عضو في الأمم المتحدة وأن من حقه المطالبة بها، والعمل وفق المطلوبات التي يحتاجها السودان".

وأشار قمر الدين، إلى أن الأمم المتحدة، احتفظت بحقها فيما تراها إن كان ثمة ظروف تستدعي تمديد ولاية بعثة اليوناميد، غير أنه أردف بالقول: إن السودان اكتفى بالمطالبة بخروج اليوناميد، في أكتوبر القادم وتمديد ذلك إلى 31 ديسمبر، وأن حماية المواطنين تقع على عاتق الحكومة.
 

 


عمر قمر الدين

السودان

الامم المتحده

البعثه الامميه

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