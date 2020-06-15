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السودان: إحراز تقدم فى مفاوضات سد النهضة وبروز بعض الخلافات

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:44 م
السودان: إحراز تقدم فى مفاوضات سد النهضة وبروز بعض الخلافات عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني
كتب وكالات

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أكد بيان صادر من وزارة الرى السودانية، أن مفاوضات سد النهضة الثلاثية بين وفود  مصر و السودان و إثيوبيا، اليوم الاثنين، حققت تقدما كبيرا فى الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، الملء الأول للسد والتشغيل طويل الامد، تبادل البيانات، الدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون.

 

وأشار البيان بحسب وكالة الأنباء السودانية، إلى بروز بعض الخلافات بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية وأن الوفود اتفقت على تكليف الفرق القانونية من الدول الثلاث بمواصلة المداولات بحضور المراقبين على أن ترفع ما تتوصل اليه للاجتماع الوزارى الذى سيعقد غد الثلاثاء ١٦ يونيو.

 

وفيما يلى تورد (سونا) نص البيان :-

 

تواصلت اليوم الاثنين الاجتماعات الثلاثية بشان ملف سد النهضة برئاسة وزراء الرى فى مصر واثيوبيا السودان وفى اطار مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك للتوصل لاتفاق عادل ومرضى  لكل الأطراف.

 

وأكد البروفيسور ياسر عباس وزير الرى والموارد المائية على أن السودان شريك كامل ومباشر وطرف اصيل وليس وسيطا فى هذه المباحثات وأن السودان هو الدولة الأكثر تأثرا بسد النهضة الاثوبي.

 

 وشدد على السودان  يحترم حق الدول فى التنمية وفق قواعد القانون الدولى فيما يتعلق بمشروعات المياه واهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون الحاق ضرر ذى شان بالاخرين.

 

وقد حققت المفاوضات تقدما كبيرا فى الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، الملء الاول للسد والتشغيل طويل الامد، تبادل البيانات، الدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون.

 

 وبرزت خلافات بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية خصوصا فى الزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها بالإضافة الى آلية حل  الخلافات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها تتعلق بتقاسم المياه باعتبار ان قضية مفاوضات سد النهضة الحالية هى الملء الاول لسد النهضة  وتشغيله.

 

 اتفقت الوفود الثلاثة على تكليف الفرق القانونية من الدول الثلاث بمواصلة المداولات بحضور المراقبين على أن ترفع ما تتوصل اليه للاجتماع الوزارى الذى سيعقد فى وقت لاحق غد الثلاثاء ١٦ يونيو.

 


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