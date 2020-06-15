السفير حسام ذكى: الإخوان وأتباعهم أخرجوا تصريحاتى بشأن ليبيا عن سياقها

كتب مصطفى عنبر

قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن هناك طرفا ذا مصلحة - الإخوان وأتباعهم - اجتزوا التصريحات التى قلتها عن ليبيا فى لقاء تليفزيونى الثلاثاء الماضى وأخرجها عن سياقها، وبالتالى تم تحريفها بالكامل.

وكتب السفير "زكى" فى تغريدة له على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" قائلا: "كما سبق أن أوضحنا أن هناك طرف ذو مصلحة اجتزأ التصريحات المشار إليها وأخرجها عن سياقها.. وبالتالى تم تحريف معناها بالكامل.."

وتابع: "الجامعة العربية موقفها واضح ضد التدخلات التركية فى الدول العربية سواء ليبيا أو سوريا أو العراق.. وهناك قرار وزارى فى هذا الموضوع يرفض ويدين تلك التدخلات.. والرفض فى حالة ليبيا يشمل أيضا استقدام الإرهابيين والمقاتلين الأجانب.. هذا موقف لا لبس فيه وصادر بأغلبية كاسحة من الدول".

وكان السفير حسام زكى أكد فى حوار مع قناة العربية الخميس الماضى، أن أطراف فى اتفاق برلين تواصل إرسال مرتزقة وأسلحة إلى ليبيا، متهما ميليشيات إرهابية في ليبيا بعرقلة مساعي الحل السياسي، داعيا إلى عدم الاستسلام ومنح أطراف غير عربية دورا أكبر في ليبيا.