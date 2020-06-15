الزراعة: متابعة ميدانية لمستفيدى قروض تربية الماشية والدواجن ومراكز الألبان

كتب عز النوبى

تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تنفيذ البرتوكول، الذى تم عقدة بين الوزارة والبنك الأهلى المصرى، والبنك الزراعى المصرى، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار المزارعين والمربين فى مجال تربية الماشية ونقاط ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 5%، وتؤكد القروض لدعم صغار المربيين.

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، إن هناك لجان مشكلة لمتابعة البرتوكول والمستفيدين من المبادرة ميدانياً بهدف دراسة أى مشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول التطبيقية المناسبة، مضيفا أن استقبال طلبات المربين الراغبين فى الإستفادة من البروتوكولات فى أقرب إدارة زراعية، أو على أرقام الواتساب (01558626682 - 01558626681) ليتم دراستها وسرعة إنهاء الإجراءات والمتابعة.

كان السيد القصير، وزير الزراعة،عقد اجتماعا لتطوير منظومة مراكز تجميع الألبان، ومنظومة مزارع الدواجن، المنتشرة فى الوادى القديم، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورئيسا قطاع الإنتاج الحيواني وهيئة الخدمات البيطرية وممثلين عن البنك المركزى وبنكى الأهلى المصرى والزراعي المصرى وممثلى مراكز تجميع الألبان من القطاع الخاص وأيضا ممثلى مربى الدواجن والغرفة التجارية والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، ويأتي ذلك في إطار سعى الوزارة لتطوير كل جوانب المنظومة وآليات التمويل ووضع برامج لها تنفيذًا لتوجيهات القياده السياسية بالاهتمام بهذه القطاعات والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها.

وقد عرض وزير الزراعة، خلال الاجتماع رؤية الوزارة وما قامت به من حصر وتجميع وإعداد قاعدة البيانات لتكون السبيل لرسم الخطط ووضع برامج التطوير والتنمية، كما استعرض مع البنوك أهداف التوسع فى تطوير هذه الأنشطة ورفع كفاءتها بما يسهم فى تحسين جودتها ورفع مستوى العاملين فيها وزياده دخولهم وتوفير غذاء صحى آمن للمواطنين.

وأوضح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، أن البروتوكول بين الوزارة والبنك الأهلي المصرى، والبنك الزراعي المصرى، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار المزارعين والمربين فى مجال تربية الماشية ونقاط ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 5%.

وأضاف" الصياد " أنه تم تشكيل لجان تنسيقية برئاسة نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وتضم ممثلين لكافة الأطراف ذات الصلة لدراسة المشكلات وتذليل أى عقبات تواجه عمليات التطوير سواء كانت فنية أو مالية أو إجرائية.