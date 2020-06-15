"الزراعة" تقدم روشتة لمحصول الفلفل لزيادة الإنتاج ومواجهة المناخ المتغير

كتب عز النوبى

ينشر لـ"اليوم السابع"، عددا من التوصيات والارشادات الفنية التي أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بوزارة الزراعة، والمتبعة في أوقات زراعة محصول الفلفل بأنواعه الثلاثة " الأخضر، الأحمر، الأصفر" ، والتى يجب على المزارعين إتباعها لحماية المحصول وزيادة وجودة الإنتاج ومواجهة المناخ المتغير خلال الفترة الحالية ، وتلاشى بعض المشاكل التي تواجه مزارعي الفلفل وهي ضعف التزهير وزيادة نسبة التنفيل في الفلفل، والإصابة بالحلم الاكاروسي.

وعدد من النصائح التي يجب على مزارعى الفلفل اتباعها لعلاج ضعف التزهير وزيادة نسبة التنفيل، الإلتزام بالنصائح التالية:

1- التوقف عن التسميد الآزوتى تماما خلال الـ4 أيام ويمكن استخدامه في اضيق الحدود في خلة النمو غير القوي ويستخدم فقط في صورة نترات كالسيوم أو سلفات نشادر ولا يزيد عن من 3 إلى 4 كيلو لأي منهما.

2- تقليل معدلات الري عن المعتاد (شبه تصويم) على أن يكون الري أخر النهار دائما.

3- إضافة 4 إلى 5 لترات حامض فسفوريك مع الري لمدة ريتين متتاليتين.

4- سحب (حقن) نترات بوتاسيوم مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 2.5 كيلو لأي منهما.

5- الرش صباحا بالمخلوط التالي (400 جم طجالب بحرية + 500 جم عناصر عالي الماغنسيوم والمنجنيز والحديد + 25 سم سيتوكينين / 300 لتر ماء للفدان)، يليها رشة بالكالسيوم بورون بمعدل 1.5 – 2 سم للتر أو 3 لترات حقناً مع مياه الري (منفرد)

6- إصابة محصول الفلفل بالحلم الأكاروسي يسبب تشوه وتجعد القمم النامية ولذلك يجب على مزارعي الفلفل إتباع طرق المكافحة السليمة لمنع الإصابة وهي التالي ، يجب على المزارعين خلال شهر يناير الرش بأحد المبيدات التالية خلطاً مع الزيت المعدني الصيفي، وهما أبامكتين 5.6% AbamectinEC بمعدل 30 سم لكل 100 لتر ماء مع الزيت الصيفي، بالتبادل مع افيدور Envidor 240 SC – اورتس Ortus 5% SC، كينج بو King bow 2.4 ES.

وأوضح تقرير البساتين أنه لزيادة تحجيم ثمار الفلفل، استخدام واحد أو اكثر من المعاملات التالية:

1- استخدام نترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 كجم رشاً للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة ثلاث مرات، ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 15 إلى 20 سم للفدان على 300 لتر ماء للفدان.

2- استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر (كجم) رشاً للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة مرتين، ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 15 إلى 20 سم للفدان على 300 لتر للفدان.