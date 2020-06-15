اليوم السابع
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الزراعة: تشديد فحص الماشية بالمحاجر استعداد لاستقبال شحنات جديدة

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:00 ص
الزراعة: تشديد فحص الماشية بالمحاجر استعداد لاستقبال شحنات جديدة عجول حية
كتب عز النوبى

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واصلت الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، تكثيف لجان الفحص البيطرية بالموانئ والمحاجر البيطرية لاستقبال شحنات جديدة من العجول الحية المستوردة سواء التربية والتسمين او الذبيح الفورى لتوفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض بالأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه تم تدعيم المنافذ الحجرية على مستوى الجمهورية بالخبرات البيطرية المؤهلة لفحص اللحوم والعجول الحية، المستوردة من الدول التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد، والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات، مضيفا أنه يتم استيراد العجول الحية عن طريق القطاع الخاص بعد منح الهيئة الموافقة، مضيفا أنه يتم فحص جميع شحنات الحيوانات الحية على مراكب الشحن بمعرفة أطباء الهيئة.

وقال الدكتور أحمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إنه يتم فحص جميع شحنات الحيوانات الحية المستوردة فى بلد المنشأ والفحص على مراكب الشحن وبالمحاجر البيطرية عقب وصول الشحنات، بمعرفة أطباء الهيئة ، مضيفا أن دور الهيئة ليس استيراد اللحوم الحية أو المجمدة وإنما تلقى طلبات الشركات المستوردة وعمل لجان للحجر البيطرى لمتابعة الطلبات وفقًا لإجراءات الاستيراد، مع سحب عينات من الشحنة الواردة، لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى والتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح الفورى لها.

وأضاف رئيس الحجر البيطرى، أن الهيئة حريصة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية من زيادة المعروض من اللحوم الحمراء، من خلال إعطاء المزيد من الموافقات الاستيرادية للماشية الحية ، وفقا للاشتراطات المصرية والدولية المعنية بهذا الشأن حيث تشرف اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها فى بلد المنشأ ، مؤكدا أن دور الهيئة تلقى طلبات المستوردين والإشراف على شحنات الماشية، كما تتولى تنفيذ سياسة وزارة الزراعة بتوفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.


فحص الماشية

المحاجر البيطرية

الخدمات البيطرية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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