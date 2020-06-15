الدولار يجرى تداوله عند 4300-4500 ليرة لبنانية بعد تعهد بالتدخل فى السوق

رويترز

قال متعاملون فى السوق، إنه جرى تداول الدولارات الشحيحة فى لبنان، عند ما بين 4300 و4500 ليرة اليوم الاثنين، غير بعيد عن الأسعار التى شهدها الأسبوع الماضى عندما قال رئيس البلاد إن المصرف المركزى سيتدخل لدعم العملة المحلية التى تحاصرها المشاكل، وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، قال يوم الجمعة، إن المصرف المركزى سيبدأ تغذية السوق بالدولارات اليوم، ساعيا إلى وقف انهيار للعملة أدى إلى متاعب اقتصادية وأثار احتجاجات.

ولم يصدر اليوم، أى بيان من المصرف المركزى أو الرئاسة بشأن ضخ الدولارات.

وقال مشاركون فى عمليات السوق، إن هناك فوضى تتباين فيها أسعار الصرف فى السوق غير الرسمية، التى هى الآن المصدر الرئيسى للسيولة لأغلب الأشخاص بعد أن فرضت البنوك قيودا مشددة.

وفقدت العملة المحلية، أكثر من 60 بالمئة من قيمتها منذ أواخر العام الماضى، عندما انزلق لبنان بشدة فى أزمة مالية دفعت الحكومة إلى طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي.

وتبقى الدولة المثقلة بالديون على ربط رسمى لسعر الدولار عند 1507.5 ليرة، لكن فى ظل تقلص احتياطيات النقد الأجنبي، فإن ذلك السعر متاح فقط لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وقال أحد الصرافين، إن سعر الدولار بلغ اليوم 4300 ليرة، فى حين قال صراف آخر وعميل إن العملة الأمريكية جرى تداولها عند 4500.

وقال عميل ثان، إنه باع دولارات عند أربعة آلاف ليرة.

كان السعر قفز إلى نحو خمسة آلاف ليرة الأسبوع الماضي، مما أوقد شرارة احتجاجات فى بعض المدن، لكنه نزل بعد ذلك إلى 4500 فى بعض مكاتب الصرافة يوم الجمعة فى أعقاب إعلان عون.

وفى مسعى لكبح السوق الموازية، أطلق المصرف المركزى نظام تسعير موحدا هذا الشهر بهدف خفض السعر إلى 3200. لكن مستوردين قالوا إن الدولارات غير متاحة بالسعر الأقل، والذى تحدد اليوم الاثنين عند 3910 .