الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق فى شقة بالخارجة دون إصابات ( صور )

الوداى الجديد – ماهر أبو نور

نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، فى السيطرة على حريق شب في وحدة سكنية بمركز الخارجة، حيث تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد إخماد حريق بشقة سكنية بمدينة الخارجة دون خسائر بشرية.

تبين نشوب حريق في وحدة سكنية بالطابق الرابع بعمارة سكنية بحي " الأمل" بمدينة الخارجة، وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإطفاء لموقع الحريق، وجرى إخماد النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها للوحدات السكنية الملاصقة لها.

تحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب وملابسات الحريق.























