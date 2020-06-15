الداخلية العراقية تلقى القبض على عصابة تتاجر بالقطع الأثرية فى بغداد

وكالات

ألقت وكالة الاستخبارات فى وزارة الداخلية العراقية، القبض على عصابة تتاجر بالقطع الأثرية فى بغداد.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية ، بيانا لوكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، أن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على ثلاثة متهمين في منطقة السيدية ببغداد يتاجرون بالقطع الأثرية استنادا لمعلومات استخباراتية".

وأضاف، أن "المتهمين تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود وبحوزتهم 4 قطع أثرية تعود للحضارات القديمة تم سرقتها من آثار الموصل"، مبينا ان "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مشترك واستدراج المتهمين".