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الخطوط النمساوية تستقبل مسافريها بالهتاف والتصفيق.. فيديو

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:33 م
الخطوط النمساوية تستقبل مسافريها بالهتاف والتصفيق.. فيديو ارتداء الماسكات
كتبت ــ هناء أبو العز

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اصطف عاملو ومضيفو طيران الخطوط الجوية النمساوية،  داخل مطار فيينا للترحيب بأوائل المسافرين على طائراتها،  في ساعات مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وذلك  بعد توقف دام ثلاثة أشهر تقريباً،  بسبب إجراءات هدفت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد شديد العدوى كوفيد-19.

ارتداء الماسكات ضرورة
ارتداء الماسكات ضرورة

 

وأكدت الشركة لمسافريها على ضرورة ارتداء ماسك الأنف والفم أثناء الرحلة، إضافة لإجراءات التباعد الاجتماعي والنظافة العامة.

وظهر موظفو الشركة سعداء للغاية عندما قاموا بالهتاف والتصفيق والتلويح بالأعلام لضيوفهم، فيما وصفت الشركة في تغريدة لها على تويتر بالأمر الرائع للغاية.

 


النمسا

الخطوط النمساوية

طيران النمسا

عودة طيران النمسا

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