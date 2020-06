الخطوط النمساوية تستقبل مسافريها بالهتاف والتصفيق.. فيديو

اصطف عاملو ومضيفو طيران الخطوط الجوية النمساوية، داخل مطار فيينا للترحيب بأوائل المسافرين على طائراتها، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد توقف دام ثلاثة أشهر تقريباً، بسبب إجراءات هدفت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد شديد العدوى كوفيد-19.

وأكدت الشركة لمسافريها على ضرورة ارتداء ماسك الأنف والفم أثناء الرحلة، إضافة لإجراءات التباعد الاجتماعي والنظافة العامة.

5:30 in the morning, all volunteers here to greet our first passengers after almost 90 days of grounding. Simply amazing ... ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ChNj55l4S2