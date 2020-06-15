وأضاف أنه من المتوقع أن يرتفع التشغيل إلى 20 بالمائة في يوليو المقبل وبعد ذلك سيكون هناك أيضًا عودة للطيران الى مسافات طويلة تبدأ برحلات الى نيويورك ونيوجرسي وواشنطن وشيكاغو وبانكوك .

وأشار رئيس الشركة الى أنه بحلول نهاية العام الجاري من المخطط أن تصل طاقة التشغيل الى 50 فى المائة مقارنة بما قبل حدوث الجائحة .

وذكر أنه لا أحد يمكنه التكهن بموعد العودة الى "الوضع الطبيعي السابق مشيرا الى أن الامر سوف قد يستغرق سنوات حتى عام 2022 أو 2023 على اقل تقدير .