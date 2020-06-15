اليوم السابع
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الخارجية العراقية: الكويت أبدت دعمها الاقتصادى للبلاد

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:50 م
الخارجية العراقية: الكويت أبدت دعمها الاقتصادى للبلاد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى
أ ش أ

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أكدت وزارة الخارجية العراقية اليوم الإثنين أن الكويت أبدت دعمها الكبير على المستوى الاقتصادى، والتنسيق لأعمال اللجنة العراقية الكويتية المزمع انعقادها في وقت قريب، والتي من شأنها متابعة جميع الملفات والشؤون العالقة بين الجانبين".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف - حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية /واع/ اليوم /الإثنين/ - إن "زيارة وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح جاءت بهدف تعزيز العلاقة بين البلدين، وتبادل وجهات النظر وطرح السبل والإمكانات المتاحة للخروج من الأزمة الاقتصادية في ظل جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وبما يصب في صالح البلدين".
وأشار الصحاف إلى أن "وزير الخارجية فؤاد حسين بحث مع نظيره الكويتي الدعم اللازم بين العراق والكويت على مستوى مجلس التعاون الخليجي وملف ربط الطاقة، فضلا عن حضور العراق في المحافل الدولية وبما يتصل بتمتين دور العراق والحفاظ عليه كمصدر قوة في المنطقة".
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد - خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح أمس - أن لدى البلدين فرصة تاريخية لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، ومعالجة ملف الحدود بالطريقة التي يتم من خلالها التحرر من مخاوف الماضي، ووفقا لمبدأ حسن النية، موضحا أن العلاقات بين العراق والكويت لها جذور تأريخية ترتكز على روابط عائلية وقبلية واجتماعية.
وأوضح الكاظمي أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين وتذليل العقبات البيروقراطية التي تواجهها، وتفعيل مقررات مؤتمر الكويت ولجان متابعته، مشيرًا إلى أن حكومته ستستمر في التعاون بشأن قضية الأسرى الكويتيين في حرب الخليج عام 1991، وإعادة ما تبقى من الأرشيف الأميري في العراق.


العراق

الكويت

وزارة الخارجية العراقية

الاقتصاد العراقى

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