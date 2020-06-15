اليوم السابع
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الخارجية الأردنية تدين الهجوم الارهابى فى العراق

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:16 م
الخارجية الأردنية تدين الهجوم الارهابى فى العراق وزير الخارجية الأردنى
كتب محمد عبد المجيد

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أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين بالأردن، الهجوم الإرهابى الذى وقع فى محافظة ديالى بالعراق، وأودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، ونددت الوزارة بشدة فى بيان هذا العمل الإرهابي، رافضة أعمال العنف الأعمى الذى يستهدف زعزعة الأمن والإخلال بسلامة واستقرار البلاد.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الأردنية، أكدت موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف الجميع دون تمييز، وتضامن المملكة مع جمهورية العراق الشقيق، معبرة عن خالص التعازى وصادق المواساة لذوى الضحايا وتمنياتها الشفاء العاجل للجرحى.
 

الاردن

الخارجيه الاردنيه

العراق

هجوم ارهابى بالعراق

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