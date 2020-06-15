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الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:06 م
الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، أوضح خلاله أن وزارة المالية وضعت  العديد من المستهدفات في الموازنة العامة للعام المالي 2020 - 2021، فبجانب معدل النمو السنوي والعمل على خفض العجز الكلي للموازنة، رفعت الوزارة من مخصصات الصحة والبحث العلمي والتأمين الصحي وخطة مواجهة فيروس كورونا.
 
وأوضح الإنفوجراف أن 14% معدل النمو السنوي المستهدف للإيرادات لتصل إلى 1288.8 مليار جنيه بواقع 18.8% من الناتج المحلى الإجمالى ، وأن 6.3% النسبة المستهدفة لخفض العجز الكلى للموازنة من الناتج المحلى الإجمالى في 2021 .
 
وأشار الإنفوجراف إلى أن 1147 الحد الأقصى لحجم المصروفات العامة وذلك لتحقيق مستهدف الفائض الأولى 2% من الناتج ، وأن 46% زيادة مخصصات الصحة لتبلغ 258.5 مليار جنيه ، و14.8% زيادة مخصصات التعليم لتبلغ 363.6 مليار جنيه و14.1% زيادة في مخصصات البحث العلمى لتبلغ 60.4 مليار جنيه و10.6 مليار جنيه زيادة في مخصصات التأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة مواجهة كورونا .
 
 
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