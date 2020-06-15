الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، أوضح خلاله أن وزارة المالية وضعت العديد من المستهدفات في الموازنة العامة للعام المالي 2020 - 2021، فبجانب معدل النمو السنوي والعمل على خفض العجز الكلي للموازنة، رفعت الوزارة من مخصصات الصحة والبحث العلمي والتأمين الصحي وخطة مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الإنفوجراف أن 14% معدل النمو السنوي المستهدف للإيرادات لتصل إلى 1288.8 مليار جنيه بواقع 18.8% من الناتج المحلى الإجمالى ، وأن 6.3% النسبة المستهدفة لخفض العجز الكلى للموازنة من الناتج المحلى الإجمالى في 2021 .

وأشار الإنفوجراف إلى أن 1147 الحد الأقصى لحجم المصروفات العامة وذلك لتحقيق مستهدف الفائض الأولى 2% من الناتج ، وأن 46% زيادة مخصصات الصحة لتبلغ 258.5 مليار جنيه ، و14.8% زيادة مخصصات التعليم لتبلغ 363.6 مليار جنيه و14.1% زيادة في مخصصات البحث العلمى لتبلغ 60.4 مليار جنيه و10.6 مليار جنيه زيادة في مخصصات التأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة مواجهة كورونا .