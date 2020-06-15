اليوم السابع
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خالد صلاح
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الحكومة الأردنية: نتجه نحو التعافى من فيروس كورونا المستجد

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:43 م
الحكومة الأردنية: نتجه نحو التعافى من فيروس كورونا المستجد كورونا فى الأردن
أ ش أ

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أعلنت الحكومة الأردنية أنها تقف على عتبة مرحلة التعافى من وباء فيروس كورونا المستجد، استنادا إلى تجربة من إجراءات الحماية من الجائحة والتكيُّف مع انعكاساتها، كان آخرها خطة فتح القطاعات وفق مصفوفة التعامل مع الوباء والتي تحدد إجراءات فتح وإغلاق القطاعات وفقاً لمستوى الخطورة الصحي.
وقال وزير الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم /الاثنين/ - أن تعامل الدولة الأردنية مع أزمة كورونا ارتكز على 3 ثوابت رئيسة هي الحماية الصحيّة والاجتماعيّة، والاستدامة للخدمات والقطاعات الاقتصاديّة، والتعافي من خلال إجراءات تدعم وتساند القطاعات المتضرِّرة لتمكينها من الصمود في وجه انعكاسات كورونا، ومعاودة النمو والازدهار حالما تسمح الظروف.
وأضاف العضايلة "أن الأردن في مستوى معتدل الخطورة، إذ نشهد سيطرة جيدة على عدد الإصابات المحليّة تتناسب وقدرات منظومة الرعاية الصحيّة، وهو ما يدفعنا لحماية هذه المكتسبات الصحيّة والتطلع لمراحل أفضل وأقرب للعودة للحياة الطبيعية".


الأردن

كورونا

كورونا فى الأردن

فيروس كورونا

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