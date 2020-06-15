الجيش اليمنى: تحرير مواقع استراتيجية فى جبهة نهم

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم /الاثنين/، مواقع استراتيجية في جبهة نهم، عقب مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبرنت)، أن قوات الجيش شنت هجوما كبيرا على مواقع تمركز المليشيا المتمردة في مديرية نهم، حررت على إثره مواقع مهمة في المديرية.
بالتزامن، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية في المنطقة ذاتها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، علاوة على تدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها.
الجيش اليمنى: تحرير مواقع استراتيجية فى جبهة نهمالإثنين، 15 يونيو 2020 10:03 م
الجيش اليمنى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حررت قوات الجيش اليمني، اليوم /الاثنين/، مواقع استراتيجية في جبهة نهم، عقب مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
"تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة"الإثنين، 15 يونيو 2020 02:49 م
"أبو الغيط" يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لإنقاذ اليمن من مصير مروعالإثنين، 15 يونيو 2020 11:22 ص
اليمن يسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاةالأحد، 14 يونيو 2020 07:16 م
"مسام" ينتزع 1,279 لغم فى اليمن خلال شهر يونيو الجارىالأحد، 14 يونيو 2020 04:24 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة