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الجيش الليبى: تركيا تعمل على تجهيز قاعدة الوطية لاستخدامها عسكريا

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:24 م
الجيش الليبى: تركيا تعمل على تجهيز قاعدة الوطية لاستخدامها عسكريا اللواء المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الجيش الوطني الليبى أن تركيا تعمل على تجهيز قاعدة الوطية لاستخدامها عسكريا، وذلك وفق "العربية الحدث". وكان الجيش الليبى قد أعلن الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور مدينة سرت، وذلك لمساندة الوحدات العسكرية المتواجدة هناك، تحسبا لهجوم محتمل قد تشنه قوات حكومة الوفاق لانتزاع السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة وسط ليبيا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان أوردته قناة "العربيةالإخبارية" أمس، الأحد، إن قوات الكتيبة 302 صاعقة توجهت إلى غرب سرت، ونشرت صورا أظهرت تحرّك عشرات الآليات العسكرية بكامل عتادها وأفرادها نحو مدينة سرت.

من جانب آخر، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب إن الهدوء يخيم على كافة محاور القتال بمدينة سرت، لكنه لا يستبعد تصعيدا عسكريا محتملا خلال الأيام القادمة، خاصة في ظل تمسك حكومة الوفاق بمعركة سرت، بإطلاقها شروطا مجحفة وتعجيزية للقبول بدعوات وقف إطلاق النار والدخول في حوار لتسوية الأزمة الليبية.


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قاعدة الوطية

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