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التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:00 ص
التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوي العام -ارشيفية
محمود طه حسين

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مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، حظرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،  حيازة التليفون المحمول على الطلاب المتقدمين للامتحانات وأيضا المعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمنع على المعلمين اصطحاب التليفونات المحمولة أو أى وسيلة أخرى يشتبه فيها بأنها تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو التسريب كما يحظر التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم، كما أكدت الوزارة على منع اصطحاب جرايد أو مجلات داخل لجنة الامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن ضبط تليفون محمول بحوزة الطلاب دون استخدامه سوف يعرض للعقوبة وهى إلغاء المادة التى يؤدى فيها الامتحان وفى حالة استخدامه فى الغش سوف يحرم من الامتحان بأكمله لمدة  عام وفى حالة استخدامه فى الغش وتصوير الأسئلة ونشرها أو إذاعتها قد تصل العقوبة إلى الحرمان عامين من الامتحانات.

وطالبت الوزارة من الطلاب بضرورة الالتزام بقواعد الانضباط حتى لا يتعرضوا لأى ضرر قد يقع عليهم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.
 
ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا
والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.


 


التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة المعدل

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