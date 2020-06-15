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التعليم توضح مصير ورقة الإجابة حال شطب الطالب عليها أو طمسها.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:01 م
التعليم توضح مصير ورقة الإجابة حال شطب الطالب عليها أو طمسها.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى حالة قيام الطالب بالشطب على جزء من إجابته فى امتحانات الثانوية العامة أو طمسها يتم تحرير محضر داخل لجنة الامتحان بمعرفة الملاحظ والمراقب ويتم التأكيد ما إذا كان الطالب لا يرغب فى تقدير إجابة الأسئلة التى تم طمسها.

وأوضحت الطالب أنه يتم تحرير محضر إثبات حالة لأى طالب يقوم بتمزيق كراسة الإجابة أو جزء منها أو هرب بها، كما حظرت وزارة التربية والتعليم من قيام الطلاب برفع كراسة الإجابة أثناء الإجابة، بل يتم وضعها على المقعد المخصص لها للإجابة عن الأسئلة، كما لا يسمح لأى طالب بطى كراسة الإجابة أو مغادرة المكان قبل تسليم كراسة الإجابة للملاحظ.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا.

والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

 

 


التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة المعدل

اخبار مصر

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