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"التعاون الإسلامى" يبحث مع المفوض العام للأونروا ترتيبات المؤتمر الافتراضي للمانحين

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:28 م
"التعاون الإسلامى" يبحث مع المفوض العام للأونروا ترتيبات المؤتمر الافتراضي للمانحين العثيمين
وكالات

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أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد ، بالدور المهم الذي تضطلع به وكالة الأونروا لخدمة اللاجئين الفلسطينيين.
 
وذكرت وكالة أنباء السعودية، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه  اليوم، بالمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، بحثا خلاله الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر الافتراضي للمانحين المقرر عقده في نيويورك بتاريخ 23 يونيو 2020، بدعوة من وزيري خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد.
 
وأعرب معاليه عن أمله في أن تبادر الدول والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى الإعلان عن مساهماتها المالية بما يمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
 
وأكد الأمين العام حرص منظمة التعاون الإسلامي على تعزيز التنسيق والتشاور والشراكة مع الوكالة اتساقاً مع قرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية في هذا الخصوص، واستمرار المنظمة في حث الدول الأعضاء على تقديم المزيد من المساعدات المالية لوكالة الأونروا لتمكينها من مواصلة خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
 
وأشار العثيمين إلى جهود المنظمة الخاصة بإنشاء المنظمة صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، بما يسهم في مساندة دور الوكالة في تعزيز قدرة اللاجئين الفلسطينيين على الصمود بعزة وكرامة.
 
من جانبه، عبر لازاريني عن تقديره لجهود معالي الأمين العام للمنظمة في دعم الأونروا، وحرص الوكالة على تعزيز الاتصالات والتعاون مع المنظمة، مشيداً بدعم دولها الأعضاء لأنشطتها المختلفة في مجالات الإغاثة الإنسانية والتنمية والحماية الاجتماعية.
 
مما يذكر أن الوكالة تحظى باهتمام الدول الأعضاء، وأن المملكة العربية السعودية -رئيسة القمة الإسلامية- كانت قد أعلنت عن تقديم تبرع بمبلغ 50 مليون دولار للموازنة الرئيسة للأونروا لعام 2019، فيما أكدت الوكالة أن المملكة أصبحت في 2018 ثالث أكبر المانحين بتبرع وصل إلى 160 مليون دولار.

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