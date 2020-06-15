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التضامن: انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:00 م
التضامن: انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة معاشات
كتب ــ مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة، حيث إشارات إلى انتظام عمليات الصرف اليوم الاثنين، لما يبلغ لأكثر من مليون مستفيد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، وكانت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قد قررت استمرار خطة صرف تكافل وكرامة لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الاحترازية المتبعه لمكافحة فيروس كورونا بحيث يتم توزيع مستفيدي تكافل وكرامه علي مرحلتين.

وتبدأ اليوم الاثنين المرحلة الاولي بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد ويستمر الصرف لهم  حتى غد الثلاثاء . 

ويتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2.5 مليون مستفيد اعتباراً من يوم 17 يونيو وبقية الشهر بالاضافة الى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر 4 آلاف منفذ للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث اي تكدس او تزاحم .

جدير بالذكر، أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة يبلغ حوالي 3.6  مليون أسرة بما يشمل حوالى 15 مليون فرد، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه.


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