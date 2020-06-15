اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه فى انقلاب مركبته بحدائق القبة

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:59 م
التصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه فى انقلاب مركبته بحدائق القبة حادث تصادم_أرشيفية
كتب عبد الله محمود-كريم صبحى

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امرت نيابة حدائق القبة، بالتصريح بدفن جثة سائق توك توك لقي مصرعة أثر انقلاب مركبته بأحد الشوارع، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود حادث مرورى ومتوفى بأحد الشوارع بمنطقة حدائق القبة، بالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشاب بها جرح قطعى بالرقبة وكسور بالجسم تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين انة اثناء سير قائد توك توك بمركبتة حاول تفادى سيارة مسرعة فانقلب التوك توك به واصطدم وجهة فى الزجاج مما تسبب فى جرح قطعى بالرقبة ، ولقى مصرعة فى الحال. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة. كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.


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