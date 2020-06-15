التثقيف والإعلام بصحة شمال يشارك حملة "صحتك أمانة" بضواحى العريش

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة ، إن هذه المرحلة لمواجهة القاتل الخفي فيروس كورونا المستجد بأنها معركة وعي بين المواطن والفيروس القاتل ، وتتكاتف كل جهود الجهات .

وأوضح الدكتور حاسم حمدي مدير التثقيف والإعلام بشمال سيناء، أنه تم تكليف فريق من إدارة التثقيف والاعلام استكمال الاستبيان التقيمي لفيروس كورونا خلال فعاليات الحملة ، لافتا إلى أن إدارة التثقيف والاعلام شاركت اليوم حملة صحتك أمانة في نشر الوعي الصحي بسوق الضاحية .

وقال فتحي عثمان مسؤل التثقيف بمديرية الصحة أن الحملة فى مدينة العريش تمت بالأسواق بسوق الضاحية ووسط المدينة لليوم الثانى على التوالى وان الحملة من الحملات الإرشادية لتوعية المواطنين بضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم















