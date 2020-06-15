البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 10617 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 1606 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 12151 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 4098 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 1276 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2023 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 663 نقطة.

وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مطاحن وسط وغرب الدلتا، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، النساجون الشرقيون للسجاد، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، 150 سهم، 19.6 ألف سهم، 176.7 ألف سهم، 260 ألف سهم، 380 ألف سهم، 30.4 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك المصري لتنمية الصادرات، المهندس للتأمين 100 ألف سهم، 18161 سم، على التوالي.

وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، سماد مصر (ايجيفرت)، العربية للمحابس، اميرالد للاستثمار العقاري، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، العربية للمحابس، البويات والصناعات الكيماوية-باكين.