اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك الدولى يقدم 15 مليون دولار منحة لقطاع الشباب الفلسطينى

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:25 م
البنك الدولى يقدم 15 مليون دولار منحة لقطاع الشباب الفلسطينى البنك الدولى - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال البنك الدولي اليوم الاثنين إنه وافق على تقديم منحة بقيمة 15 مليون دولار لقطاع الشباب الفلسطيني لدعم مشروع "التكنولوجيا من أجل الشباب وفرص العمل".

وقال البنك إن المشروع سيحفز الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وقال كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "قطاع تكنولوجيا المعلومات لديه إمكانيات تساعده على الإسهام بقوة في النمو الاقتصادي".

وأضاف في بيان للبنك أن القطاع يتيح فرصا للشبان الفلسطينيين الذين يشكلون 30 بالمئة من السكان ويعانون من معدلات بطالة كبيرة.

وتابع البيان أن أكثر من ربع القوة العاملة في الأراضي الفلسطينية كانت تعاني من البطالة قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث بلغ معدل البطالة في صفوف الشبان 37 بالمئة في الربع الأخير من 2019 و61 بالمئة في قطاع غزة وحده.

 


البنك الدولى

فلسطين

شركات التكنولوجيا

غزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة