البنك الأفريقى: أنفقنا 45 مليار دولار لتعزيز التجارة الأفريقية فى 4 سنوات

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أكد الدكتور بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "افريكسم بنك" أنه ما بين عامي 2015 و2019، أنفق البنك أكثر من 30 مليار دولار لدعم التجارة الأفريقية مع توجيه أكثر من 15 مليار دولار لتمويل وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية.

خلال الاجتماع السنوي السابع والعشرين للمساهمين بالبنك، والذي انعقد افتراضيا واتخذ قراراته بالتمرير بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، شدد رئيس البنك على أن الهدف النهائي للبنك هو تحقيق طموح إفريقيا الاستراتيجي لإنشاء سوق متكاملة.

واضاف أوراما "نريد إفريقيا حيث يتم وضع أسس اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) على وجه السرعة بحيث تبدأ 84000 كيلومتر من الحدود التي قسمتنا على مر العصور في الانهيار".

واشار رئيس البنك، الذي يتخذ من القاهرة مقرا رئيسيا له، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا ستقود التصنيع في القارة، وتدعم ظهور سلاسل القيمة الإقليمية، وتحول الأصول الإبداعية والثقافية لأفريقيا إلى محركات للنمو، وتنمي فرص العمل لشباب القارة، وتجعل الأفارقة موضع احترام أينما كانوا، وتعد القارة للتنافس بشكل أكثر فعالية في الأسواق العالمية.

وخلال الاجتماع صوت المساهمون في بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي بالموافقة لصالح إعادة تعيين بنديكت أوراما رئيسًا للمؤسسة المالية متعددة الأطراف لفترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

وتابع أوراما أن البنك يستهدف مضاعفة التمويل التجاري بين البلدان الأفريقية، بحيث يشكل بنهاية فترة ولايته الثانية ما لا يقل عن 40٪ من إجمالي أصول البنك، مع إجمالي مدفوعات على مدى 5 سنوات تتجاوز 30 مليار دولار.

ويشغل بنديكت أوراما المنصب منذ عام 2015. وأعلن أوراما أن الهدف النهائي للبنك في فترة ولايته الثانية هو تحقيق طموح إفريقيا الاستراتيجي لإنشاء سوق متكاملة.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على الحسابات المراجعة لعام 2019، بالإضافة إلى اقتراح جمع 500 مليون دولار إضافي في حقوق الملكية ضمن الخطة الاستراتيجية الحالية للبنك، والتي يطلق عليها اسم تحول افريقيا "IMPACT 2021 "، كما تم إقرار زيادة رأس المال الإضافي، بعد اكتتاب بقيمة مليار دولار.