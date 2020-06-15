اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 08:32 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك الأفريقى: أنفقنا 45 مليار دولار لتعزيز التجارة الأفريقية فى 4 سنوات

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:46 م
البنك الأفريقى: أنفقنا 45 مليار دولار لتعزيز التجارة الأفريقية فى 4 سنوات رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بنديكت أوراما
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "افريكسم بنك" أنه ما بين عامي 2015 و2019، أنفق البنك أكثر من 30 مليار دولار لدعم التجارة الأفريقية مع توجيه أكثر من 15 مليار دولار لتمويل وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية.
خلال الاجتماع السنوي السابع والعشرين للمساهمين بالبنك، والذي انعقد افتراضيا واتخذ قراراته بالتمرير بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، شدد رئيس البنك على أن الهدف النهائي للبنك هو تحقيق طموح إفريقيا الاستراتيجي لإنشاء سوق متكاملة.
واضاف أوراما "نريد إفريقيا حيث يتم وضع أسس اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) على وجه السرعة بحيث تبدأ 84000 كيلومتر من الحدود التي قسمتنا على مر العصور في الانهيار". 
واشار رئيس البنك، الذي يتخذ من القاهرة مقرا رئيسيا له، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا ستقود التصنيع في القارة، وتدعم ظهور سلاسل القيمة الإقليمية، وتحول الأصول الإبداعية والثقافية لأفريقيا إلى محركات للنمو، وتنمي فرص العمل لشباب القارة، وتجعل الأفارقة موضع احترام أينما كانوا، وتعد القارة للتنافس بشكل أكثر فعالية في الأسواق العالمية. 
وخلال الاجتماع صوت المساهمون في بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي بالموافقة لصالح إعادة تعيين بنديكت أوراما رئيسًا للمؤسسة المالية متعددة الأطراف لفترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات.
وتابع أوراما أن البنك يستهدف مضاعفة التمويل التجاري بين البلدان الأفريقية، بحيث يشكل بنهاية فترة ولايته الثانية ما لا يقل عن 40٪ من إجمالي أصول البنك، مع إجمالي مدفوعات على مدى 5 سنوات تتجاوز 30 مليار دولار. 
ويشغل بنديكت أوراما المنصب منذ عام 2015. وأعلن أوراما أن الهدف النهائي للبنك في فترة ولايته الثانية هو تحقيق طموح إفريقيا الاستراتيجي لإنشاء سوق متكاملة.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على الحسابات المراجعة لعام 2019، بالإضافة إلى اقتراح جمع 500 مليون دولار إضافي في حقوق الملكية ضمن الخطة الاستراتيجية الحالية للبنك، والتي يطلق عليها اسم تحول افريقيا "IMPACT 2021 "، كما تم إقرار زيادة رأس المال الإضافي، بعد اكتتاب بقيمة مليار دولار.


البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

بنديكت أوراما

التصدير والاستيراد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة