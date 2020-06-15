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البابا تواضروس يرسل تعزية لرئيس الطائفة الإنجيلية فى وفاة والدة زوجته

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:58 م
البابا تواضروس يرسل تعزية لرئيس الطائفة الإنجيلية فى وفاة والدة زوجته البابا تواضروس
كتبت سارة علام

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قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ التعزية للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر فى انتقال والدة زوجته. 

وقال البابا تواضروس في نص تعزيته: خالص تعازينا القلبية للدكتور القس أندريا ذكي والأستاذة هالة توما والأسرة الكريمة في انتقال الأم الغالية السيدة صوفي بطرس؛ الرب ينيح روحها ويرسل تعزياته السمائية لكم، خالص محبتي.

جدير بالذكر أن السبت الماضي شهد تشييع جنازة السيدة صوفي بطرس والدة زوجة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، وذلك برفقة زوجته الأستاذة هالة توما، مدير كلية رمسيس الجديدة وعدد محدود جدًّا من العائلة ورعاة الكنيسة مع الالتزام بكافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا


البابا تواضروس

اندريه زكي

تعزية لأندريه زكي

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