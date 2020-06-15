البابا تواضروس: صلوا لكنائس المهجر والأساقفة والكهنة ليخدموا الله باستقامة

كتبت سارة علام

قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، حلقة جديدة من برنامج "معا بنفس واحدة"، فسر خلالها الإصحاح الثامن من سفر "أعمال الرسل"، عبر صفحة المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا تواضروس خلال الحلقة أن هذا الإصحاح يتناول قصة "فيلبس" وخدمته في السامرة؛ مضيفا: "أنه خلال صوم الرسل نصلي من أجل كنائس المهجر بصفة عامة ومن أجل الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة".

وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثانى، بعنوان "معا بنفس واحدة"،على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.



كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاث، حيث تعرض الساعة 9:45 صباحًا على قناة "Me sat"، بينما تعرضها قناة "CTV" في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة 2 ظهرًا)، أما قناة "أغابي" فتعرضها في التاسعة مساءً.



وتتضمن كل حلقة قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا من خلال "معًا بنفس واحدة" دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.