الاتحاد الأوروبى: نأسف لقرار أمريكا الانسحاب من منظمة الصحة ونتوقع إعادة النظر

كتبت: هناء أبو العز

قال جوزيب بوريل، مفوض الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن لقاءه مع وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو اليوم، كان عن العلاقات عبر الأطلسية، بالإضافة إلى حوار استراتيجلا حول علاقاتنا وقضايا السياسة الخارجية الرئيسية لكل من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.

وأضاف بوريل فى بيان له، أن الشراكة عبر الأطلسية هى إحدى الركائز الأساسية للنظام العالمي، وأعاد اجتماع الفيديو اليوم تأكيد التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة هذا التعاون الوثيق عبر المحيط الأطلسي، قائلًا: ربما لا نتفق على كل شيء، لكن التزامنا بالتعاون عبر الأطلسي قوي كما كان دائمًا.

وأكد المفوض السامى، التركيز على ثلاث قضايا رئيسية، هى الصين، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والجوار الشرقي، مع التركيز على أوكرانيا، وتم التأكيد على مشكلة التضليل، التي تؤثر على الثلاثة منهم وبشكل رئيسي تلك المتعلقة بالحي الشرقي والصين.

كما أكد جوزيب بوريل، أنه لا يوجد حاليا مثال أفضل على الحاجة إلى التعاون الدولي من هذه الأزمة الصحية، معبرًا عن أسفه لإعلان الولايات المتحدة عن نيتها الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، متوقعًا إعادة النظر في هذا القرار، لأن المشاكل العالمية تحتاج إلى حلول عالمية وأدوات متعددة الأطراف .

واقترح بوريل، إطلاق حوار ثنائي متميز يركز على الصين والتحديات التي تمثلها أفعالها وطموحاتها بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.