الاتحاد الأوروبى: المملكة المتحدة لم تطلب تمديد الفترة الانتقالية لبريكست

كتبت: هناء أبو العز

التقى رئيس الوزراء بوريس جونسون برئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لين، ورئيس البرلمان الأوروبي ، ديفيد ساسولي، اليوم،عبر الفيديو، لتقييم التقدم المحرز بهدف الاتفاق على إجراءات للمضي قدما في المفاوضات بشأن العلاقة المستقبلية، وفى بيان للمفوضية الأوروبية، قالت: لاحظت الأطراف قرار المملكة المتحدة بعدم طلب أي تمديد لفترة انتقالية، وبالتالي ، ستنتهي الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020 ، تماشيا مع أحكام اتفاقية الانسحاب.

ورحب الطرفان بالمناقشات البناءة حول العلاقة المستقبلية التي جرت تحت قيادة كبير المفاوضين ديفيد فروست وميشيل بارنييه ، مما سمح للجانبين بتوضيح المواقف وفهمها.

وأشاروا إلى أنه تم الانتهاء من أربع جولات وتبادل النصوص على الرغم من التحديات التي يمثلها جائحة COVID-19.

واتفق الطرفان مع ذلك على أن الزخم الجديد مطلوب، وقد أيدوا الخطط التي وافق عليها كبير المفاوضين لتكثيف المحادثات في يوليو ولتهيئة أفضل الظروف لإبرام اتفاق والتصديق عليه قبل نهاية عام 2020، وينبغي أن يشمل ذلك ، إن أمكن ، إيجاد فهم مبكر للمبادئ التي يقوم عليها أي اتفاق .

وأكد الطرفان عزمهما على العمل بجد لإيجاد علاقة من شأنها أن تعمل لصالح مواطني الاتحاد والمملكة المتحدة، كما أكدوا التزامهم بالتنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لاتفاقية الانسحاب.