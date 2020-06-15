اليوم السابع
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الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة اعتبارا من 23 يونيو

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:14 م
الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة اعتبارا من 23 يونيو مطار دبى
كتب وكالات

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أعلنت " وزارة الخارجية و التعاون الدولى " و " الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية " و " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث " أنه سيتم إعتبارا من يوم الثالث و العشرين من يونيو الجارى السماح للمواطنين و المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات و إجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقا و ذلك فى ضوء الإجراءات الوقائية و التدابير الإحترازية التى تتخذها دولة الإمارات فى مواجهة فيروس كورونا المستجد   كوفيد - 19 ، بحسب "وام" .

 

و ذكر بيان صادر عن " وزارة الخارجية و التعاون الدولى " و " الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية " و " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء و الأزمات و الكوارث " أنه سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقا عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها و الفئات المصرح لها بالسفر إلى جانب الإجراءات التى يتوجب التقيد بها قبل و أثناء و بعد العودة من السفر بالنسبة لمواطنى دولة الإمارات و المقيمين.

 

و أوضح البيان أن هذا الإجراء يأتى فى ضوء التطورات و المؤشرات الإيجابية التى كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا و التى برهنت على نجاح ملحوظ للإجراءات و التدابير المتخذة من قبل دولة الإمارات فى هذا الصدد.

 


الإمارات

أخبار الامارات

دبى

23 يونيو

كورونا

فيروس كورونا

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