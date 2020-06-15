اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 08:26 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإمارات أكبر مستورد للأحجار الكريمة بـ8 مليارات جنيه بالربع الأول من 2020

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:00 م
الإمارات أكبر مستورد للأحجار الكريمة بـ8 مليارات جنيه بالربع الأول من 2020 اللؤلؤ - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبقى منتجات الذهب والحلي والأحجار الكريمة من أقدم الصناعات التاريخية التي تشتهر بها مصر، ولكن بالنظر إلى أرقام الصادرات المصرية في الأشهر الثلاث الأولي من عام 2020، نجد أن صادرات هذا القطاع تشهد زيادة تدريجية مقارنة بصادرات نفس الشهور من العام الماضي 2019، حيث قدرت أرقام حكومية إجمالي الصادرات المصرية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي خلال الشهور الثلاث "يناير، فبراير، مارس" 2020 بنحو 545 ملايين و654 ألف دولار، أى 8 مليار و730 مليون جنيه.

وتظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي، حيث يشير توزيع صادرات اللؤلؤ على الأشهر الثلاث، إلى أن صادرات شهر يناير الماضي بلغت نحو 203 ملايين و290 ألف دولار، مقابل 150 مليونا و519 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 52 مليون دولار.

وفي شهر فبراير بلغت صادرات اللؤلؤ نحو 192 مليون و737 ألف دولار، مقابل 126 مليون و816 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 65 مليون و921 ألف دولار، أما صادرات مارس فقد بلغت قيمتها نحو 149 مليون و627 ألف دولار، مقابل 60 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 88 مليون دولار.


صادرات اللؤلؤ

الأحجار الكريمة

الامارات

الصادرات المصرية

جهاز الاحصاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة