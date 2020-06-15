الإمارات أكبر مستورد للأحجار الكريمة بـ8 مليارات جنيه بالربع الأول من 2020

كتب: مدحت عادل

تبقى منتجات الذهب والحلي والأحجار الكريمة من أقدم الصناعات التاريخية التي تشتهر بها مصر، ولكن بالنظر إلى أرقام الصادرات المصرية في الأشهر الثلاث الأولي من عام 2020، نجد أن صادرات هذا القطاع تشهد زيادة تدريجية مقارنة بصادرات نفس الشهور من العام الماضي 2019، حيث قدرت أرقام حكومية إجمالي الصادرات المصرية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي خلال الشهور الثلاث "يناير، فبراير، مارس" 2020 بنحو 545 ملايين و654 ألف دولار، أى 8 مليار و730 مليون جنيه.

وتظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي، حيث يشير توزيع صادرات اللؤلؤ على الأشهر الثلاث، إلى أن صادرات شهر يناير الماضي بلغت نحو 203 ملايين و290 ألف دولار، مقابل 150 مليونا و519 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 52 مليون دولار.

وفي شهر فبراير بلغت صادرات اللؤلؤ نحو 192 مليون و737 ألف دولار، مقابل 126 مليون و816 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 65 مليون و921 ألف دولار، أما صادرات مارس فقد بلغت قيمتها نحو 149 مليون و627 ألف دولار، مقابل 60 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 88 مليون دولار.