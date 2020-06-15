الإفتاء: التبرع بأجهزة تنفس وأماكن لعزل مصابى كورونا صدقة جارية.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التبرع بأجهزة التنفس الصناعى وأسرة المستشفيات أو أماكن لعزل مصابى كورونا يعتبر صدقة جارية، خاصة فى ظل الأزمة التى نمر بها من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".





وأضاف عاشور، خلال بث مباشر أجرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلاً: "لا تستهينوا بالصدقات وليخرج كل منا ما يستطيع فإن استطعت شراء سرير لمستشفى أو جهاز تنفس صناعى أو لتشترك مع آخرين فى ذلك، أو شراء أى مستلزمات طبية، أو التبرع بقطعة أرض أو منزل لتحويله مكانا لعزل المصابين بفيروس كورونا كل ذلك صدقة جارية لكن يجب أن يكون تحت إشراف وزارة الصحة".



وتابع عاشور: "ويمكن بل يجب على كل من يخرج أى من هذه الصدقات فى الوقت الحالى أن يعلن ذلك وأن نعمل جميعاً على إظهار هذه النماذج الطيبة لنشجع بعضنا بعضا فى وقت الأزمة ووقت الوباء، وربما تكون سببا بعد الله سبحانه وتعالى فى إنقاذ حياة إنسان يكمل بقية عمره فى عبادة الله".



واختتم الدكتور مجدى عاشور بالتأكيد على ضرورة توجيه الصدقات للمستشفيات فى الوقت الحالى قائلاً:"ربما الصدقة الجارية فى العصر المقبل لن تكون فى المساجد وإنما فى المستشفيات، فالمساجد تستطيع أن تستقبل الملايين والله سبحانه وتعالى قال جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا، لكن المستشفيات لها طاقة معينة ولا تستطيع أن تستقبل كل هذه الأعداد فيجب توجيه الصدقات إليها".



وتجرى دار الإفتاء المصرية بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين من خلال أمناء الفتوى لديها.